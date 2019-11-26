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26 ноября 201923:09

Лига чемпионов. "Брюгге" спасся в Стамбуле

EPA

В Стамбуле прошел матч пятого тура в группе А Лиги чемпионов между местным "Галатасараем" и бельгийским "Брюгге". Встреча завершилась вничью 1:1, причем гости отыгрались на последней минуте.

Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают вести борьбу за третье место, дающее право продолжить борьбу в Лиге Европы. Хозяева вышли вперед на 11 минуте после удара Адема Биюка. Этот гол стал первым для чемпионов Турции в этом розыгрыше.

Затем преимущество перешло к гостям, которые создали немало опасных моментов у ворот Фернандо Муслеры. Но забить мяч "Брюегге" смог лишь на шестой добавленной к основному времени минуте. Отличился Крепен Дьятта, который сорвал себя футболку и увидел желтую карточку, вторую в игре. Также за неумеренное празднование был удален и товарищ Дьятта по команде Клинтон Мата. Так, заканчивая встречу вдевятером, "Брюгге" добился ничьей 1:1.

Лидирует в группе А "ПСЖ", набравший 12 очков из12. У "Реала" 7 очков и он также гарантировал выход в Лигу чемпионов, вне зависимости от исхода встречи в Париже. "Брюгге" набрал 3 очка и занимает третье место. У Галатарасая" 2 очка и четвертая позиция.

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