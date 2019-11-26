Литовские фермеры протестуют против повышения налогов и акцизов

В Литве фермеры на тракторах поддержали почин своих коллег из Германии, и устроили аналогичную акцию протеста. Колонны техники прошли по улицам городов.

Аграрии выступают против роста налогов и повышения акцизов на топливо для сельского хозяйства. По их мнению, такая политика — убивает литовских сельхозпроизводителей в пользу аграриев других стран Евросоюза.

Число молодых фермеров в Литве — уже сократилось вдвое, отмечает телеканал "Россия 24". Через два года Брюссель планирует урезать дотации странам Балтии, и это может окончательно добить местных фермеров.