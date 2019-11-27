В Доминикане разбился автобус с туристами из России

В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП. Как сообщает телеканал "Россия 24", пострадало около двадцати человек из семидесяти. Среди них есть дети. Автобус направлялся в аэропорт. Пострадавших доставляют в местные больницы, задействован спасательный вертолет.