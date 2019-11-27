Власти Праги намерены установить памятник предателю Власову

В МИД РФ предостерегли Чехию от установки памятника власовцам. Тем, кто воевал на стороне нацистов. Российские дипломаты заявили — это предательство памяти тех, кто погиб, освобождая Чехию. А еще это — нарушение Конвенции о преступлениях против человечества, которую подписала Прага.

Памятник маршалу Коневу — перенести в музей, а Андрею Власову — увековечить на пражской земле. Москва предостерегла Прагу от опрометчивого шага.

"Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — заявил Николай Брякин, пресс- секретарь посольства России в Чехии.

Во время Пражской операции погибли более 11 тысяч солдат Красной Армии, еще почти 40 тысяч – были ранены. Силами Первого Украинского фронта под командованием Конева, Советский Союз освободил Прагу от немцев. А теперь пражские власти начали раскручивать псевдоисторическую байку о том, что власовцы, якобы освободили Прагу от нацистов еще до прихода Красной армии. Согласно этому мифу, дивизия "Русская освободительная армия" помогла восставшим выбить оккупантов из Праги. А советские воины вступили в уже освобожденный город. Однако, на самом деле столкновения власовцев с бывшими хозяевами происходили с вполне конкретной целью.

"Давайте скажем честно – их больше интересовала возможность побыстрее сдаться в плен американцам. А сдаваться надо было, имея серьезный бэкграунд, а его не было до этого момента. Неслучайно во время допросов многие власовцы говорили американцам – ну послушайте, мы же сражались с немцами, освобождали Прагу", — считает Армен Гаспарян, политолог, публицист.

Сейчас чехи пытаются обелить предателя, создав ему образ борца с советским режимом. Однако никто из историков в Праге, похоже, не задумался — для того, чтобы выбить немцев из Праги, власовцам, как минимум, не хватило бы военной мощи.

"Разумеется, что одна пехотная дивизия никакого влияния на сложные процессы оказать не могла. Это нонсенс. Это и был скорее символический акт, который в дальнейшем был отработан пропагандой – и власовцами, и западными странами в период холодной войны", — продолжает Армен Гаспарян, политолог, публицист.

Идею возвести монумент Власову, впервые высказал Павел Новотный — староста одного из пражских районов. Человек без исторического образования, он прославился съемками в фильмах для взрослых. А теперь вот решил сделать себе имя в мире политики – с помощью явной провокации. С его легкой подачи в Праге пытаются изменить значение термина "власовец", которое еще с военных лет означало – предатель. Самого же Андрей Власова осудили в 1946 году за государственную измену. Сегодня – изменение исторической роли Власова, а что завтра – пересмотр итогов Нюрнбергского процесса?

"Чехия тут оказывается в ряду восточно-европейских стран, которые пытаются переписать итоги второй мировой войны. Понятно, что восточно-европейские страны здесь только застрельщики. Понятно, что они просто выступают на авансцене, но понятно, что без более серьезных режиссеров, которые бы говорили им, что позволено так выступать, так раскачивать лодку, без этих режиссеров конечно бы дело не пошло", — полагает Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ.

Решать судьбу установки памятника Власову будут 16 декабря – на общем собрании в Праге. Власти пытаются как можно активнее популяризировать эту тему. Приглашение на обсуждение даже публикуют в местных районных газетах.