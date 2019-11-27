В Сарове военнослужащим Росгвардии вручили ключи от новых квартир

Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.

Квартиры с ремонтом и улучшенной планировкой, отмечает телеканал "Россия 24". Недавно в Сарове также сдали общежитие для контрактников на 113 мест.