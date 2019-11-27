Вода начинает возвращаться в обмелевший Дон и Азовское море

Уровень воды в реке Дон и Азовском море — начал медленно восстанавливаться. Такого обмеления не было несколько десятилетий. Приостановлена навигация, судовладельцы считают убытки.

За пару дней это уже стало хобби ростовчан – гулять по дну сильно обмелевшего Дона. Многие совмещают приятное с полезным – ищут раритеты. "Что-нибудь ценное, что-нибудь старенькое. На память о родном городе. Но ничего ценного нет, земля вся промерзла", — надеется Дмитрий Кириллов, житель Ростова-на-Дону.

Люди ходят по замерзшему песку с колясками, ездят, часто не без приключений. Накануне видео с утонувшей в песке машиной облетело сеть. "Очень необычный вид. Прикольно, даже хочется погулять. Но с другой стороны машины там ездят, говорят, проваливаются", — говорит Александр Гордиец, житель Ростова-на-Дону.

Проваливаются машины, песок хоть и мерзлый, но во многих местах зыбкий. Плюс погода в Ростове меняется стремительно, и подъем воды может быть непредсказуемым.

Такая картина в последние дни не только в русле Дона. Таганрогский залив обмелел настолько, что береговая линия отодвинулась в некоторых местах на километры.

Сильный восточный ветер, с порывами до 25 метров в секунду – здесь его называют "верховка" — буквально выдул воду из Дона сначала в Таганрогский залив, а затем и в Азовское море. Вот, как выглядит акватория в районе Приморско-Ахтарска. В Ростове река стала уже вполовину. Уровень упал на 110 сантиметров. Рядом с Таганрогом – почти на полметра ниже опасной отметки. Воду сгоняет из Дона каждый год, но такого жители не припомнят.

По словам ученых, в нынешнем году совпали несколько факторов. "Необычно здесь то, что это довольно сильный сгон, что случается весьма редко. И конечно сильные события – события, которые плохо прогнозируются. Одним из факторов является количество воды, которое течет в реке Дон. Если бы это было в весеннее половодье, может быть судоходство и не заметило этого процесса", — поясняет Михаил Бологов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской Академии наук.

В Таганроге ограничена подача воды в дома. Часть города получает ее с пониженным давлением, а в некоторые районы подвозят цистернами.

Водозаборы в Ростове находятся гораздо ниже критических отметок, так что проблема кардинально на водоснабжение миллионника пока не повлияла. Хотя вероятность ограничения подачи воды была. Самые большие потери несут транспортные компании. По-прежнему навигация в основном ограничена. В акватории Дона скопилась очередь из десятков танкеров и сухогрузов, которые не могут выйти в Азовское море. Впрочем, ситуация начинает выравниваться. Уже сегодня уровень воды в Дону начал медленно повышаться. По данным синоптиков, восточный и северо-восточный ветер постепенно стихает, и меняется на юго-западный. Ожидается повышение температуры, которое вероятно принесет осадки.