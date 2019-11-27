"Ювентус" выиграл у "Атлетико" за счет гола Дибалы

Состоялся второй матч пятого тура Лиги чемпионов в группе D. Итальянский "Ювентус" в Турине со счетом 1:0 обыграл мадридский "Атлетико".

"Атлетико" ни в чем не уступал хозяевам поля, а в создании моментов даже превзошел их. Но ни один тура по воротам Войцеха Щесного не достиг цели. "Ювентус" же сумел поразить ворота Яна Облака. В добавленное к первому тайму время туринцы получил право на штрафной. Паоло Дибала мощно пробил с острого угла, и мяч влетел в ворота.

Во втором тайме гости атаковали чаще и острее. Но счет не изменился. Гол Дибалы оказался единственным. "Ювентус" выиграл 1:0. После пяти туров лидирует "Ювентус", у которого 13 очков. 7 очков у "Атлетико" 6 у "Байера". Замыкает таблицу с тремя очками "Локомотив".