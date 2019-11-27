"Манчестер Сити" не справился с "Шахтером"

Два матча пятого тура прошли в группе В Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" сыграл с "Шахтером" вничью 1:1, а "Аталанта" у себя в Бергамо нанесла поражение загребскому "Динамо" 2:0.

"Манчестер Сити" владел большим преимуществом, но смог забить всего один мяч. На 56 минуте отличился Илкай Гюндоган. Гости ушли от поражения за счет точного удара Манора Соломона. В итоге ничбя 1:1.

Новичок Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" добилась первой победы в турнире. В середине первого тайма Луис Муриэль с пенальти вывел бергамасков вперед. В начале второго тайма Алехандро Гомес закрепил победу итальянского клуба – 2:0.

За тур до финиша только одна команда обеспечила выход из группы С. Это "Манчестер Сити", набравший 11 очков. 6 очков у "Шахтера", 5 – "Динамо" и 4 — у "Атланты".