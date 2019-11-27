Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль

Владимир Путин в среду находится с рабочей поездкой в Петербурге. Он побывает на заводе "Адмиралтейские верфи", где примет участие в церемонии закладки патрульного корабля "Николай Зубов". Президенту также покажут субмарину "Петропавловск-Камчатский", которую на этой неделе передали военным и два ледокола, которые пока строятся.

Кроме того, глава государства пообщается с президентами УЕФА и Всемирного экономического форума, посетит клуб дзюдо "Турбостроитель" в честь его юбилея и открытие памятника писателю Даниилу Гранину. Одно из главных событий дня — запуск скоростной трассы М11, которая соединит две российские столицы, напоминает телеканал "Россия 24".