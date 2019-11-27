Самюэль Это'О поступил в Гарвардский университет

Знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это'О будет учиться в университете Гарварда. 38-летний африканец поступил на факультет экономики и менеджмента.

Бывший капитан сборной Камеруна завершил карьеру и решил получить новую специальность. Для этого он поступил на годичный курс обучения в Гарварде. После завершения выступлений Самюэль займется бизнесом.

Самюэль Это'О – один самых ярких футболистов в истории Камеруна. Он выступал за "Реал", "Майорку", "Барселону", "Интер", "Челси", "Эвертон". С 2011 по 2013 годы он был футболистом и капитаном махачкалинского "Анжи". В 2000 году Это'О стал победителем олимпийского турнира в Сиднее. Африканец два раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и еще один раз в бытность игроком "Интера". В сентябре футболист объявил о завершении карьеры.