Боингу перестали выдавать сертификаты годности на 737-MAX

Федеральное авиационное управление США запретило компании Боинг выдавать сертификаты годности лайнерам 737-MAX.

И теперь только сам авиарегулятор имеет право на выдачу этих сертификатов. В письме руководству Боинг — управление заявило, что делает это до тех пор, пока в полной мере не будет уверено, что все процессы компании соответствуют нормативным стандартам.

Также в ведомстве отметили, что еще не все необходимые изменения в конструкции самолета изучены.

Эксплуатацию самолетов 737-MAX приостановили после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли 346 жизней, напоминает телеканал "Россия 24".