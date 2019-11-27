Трамп заморозил военную помощь Украине после разговора с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в день телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей. Члены комитета отказались обнародовать документы, однако готовы использовать их в дальнейшем в ходе процедуры импичмента.

Демократы подозревают Трампа в задержке военной помощи Украине с требованием начать расследование против своего политического конкурента Джо Байдена. По их мнению, президент отправил на Украину для организации расследования своего адвоката Рудольфа Джулиани. Однако сам Трамп обвинения отрицает и говорит, что на Украине юрист представлял интересы других клиентов, сообщает телеканал "Россия 24".