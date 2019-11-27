В Москве открываются три новые выставки

Сразу три новые выставки открываются в Мультимедиа Арт Музее. Первая — ретроспектива итальянского художника Лучо Фонтаны. В мире он известен радикальным подходом к абстракционизму. На своих холстах он оставляет разрывы и прорези.

Другой проект — совместная экспозиция Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Представлены картины, которые художники создавали на протяжении 40 лет. Третья выставка — "Мест нет" китайского фотографа Ву Гоюна. На снимках запечатлены кладбища прокатных велосипедов, сообщает телеканал "Россия 24".