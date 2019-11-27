17 россиян, пострадавших в Доминикане, остаются в критическом состоянии

В Доминиканской республике в ДТП пострадали, по меньшей мере, 27 россиян, в том числе и двое детей. Перевернутый туристический автобус, а по обеим сторонам дороги его пассажиры, в крови. У многих нет сил подняться, просто плачут лежа на земле.

39 человек — все россияне. Отпуск закончился и из курортной Пунта-Каны они ехали в аэропорт. Четыре часа дня, светло, дождя нет и прямая дорога, на которой автобус с туристами подрезает грузовик.

Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, распределяют в больницы Доминиканской республики.

Видно вереницу скорых на обочине, для самых тяжелых раненых – два вертолета. Пострадавших развозят по трем ближайшим больницам. Местная газета позже напишет, что у 22 человек ранения – легкие, состояние 17 врачи оценили, как критическое.

Троих раненных сразу же с трассы доставили в операционные. В больницах, куда везли россиян, не было переводчиков. Искали волонтеров, чтобы помогли врачам общаться с пострадавшими.

Туристы с легкими ранениями размещены в близлежащих отелях. По меньшей мере, 7 россиян, которые не пострадали, до аэропорта все-таки добрались и своим рейсом вылетели в Москву.