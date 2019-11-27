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27 ноября 201908:24

Под Астраханью электричка столкнулась с автобусом: есть пострадавшие

astrakhan.su

Крупное ДТП произошло под Астраханью. На территории одного из предприятий столкнулись электричка и автобус. По предварительным данным, пострадали девять или десять человек. Информация об их состоянии, а также возможные причины аварии еще уточняются.

Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия, в автобусе "ЛиАЗ" находились рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода. Столкновение произошло на территории предприятия "Газпром энерго".

В результате происшествия электричка с рельсов не сошла.

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