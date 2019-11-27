Форвард "Тоттенхэма" Кейн установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн оформил дубль в домашней встрече Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". На счету 26-летнего футболиста стало 20 мячей, забитых им в самом престижном клубном турнире Европы.

Как сообщает Чемпионат.com, Кейн оказался первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось быстрее всех достигнуть отметки в 20 голов. Для этого ему потребовалось провести 24 матча.

Ранее рекорд турнира принадлежал Алессандро Дель Пьеро. Итальянец забил 20 мячей за 26 матчей европейского клубного турнира. Третий результат у голландца Руда ван Нистерлоя, справившегося с задачей за 27 игр.

Напомним, что "Тоттенхэм" дома обыграл "Олимпиакос" со счетом 4:2 и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.