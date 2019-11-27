В Петербурге простятся с Людмилой Вербицкой

В Санкт-Петербурге простятся с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.

Гражданская панихида начнется в 10 часов утра в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12:30 состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета​​​.

Вербицкую похоронят на Северном кладбище Петербурга рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин найдет возможность попрощаться с Людмилой Вербицкой. Он отметил, что Путин "очень по-доброму относился к Вербицкой, очень ее ценил, они действительно были друзьями". Правда, Песков не уточнил, поедет ли Путин на прощание и похороны. Сегодня глава государства придет в Петербург с рабочей поездкой.

Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни. В 1994-м она стала первой женщиной — ректором Петербургского университета. При ней в вузе открылись два новых факультета — международных отношений и медицинский. С 2008 года – президент университета.

Вербицкая была автором более 300 научных работ, входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, стала одним из учредителей и заместителем председателя Общества русской словесности. На протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. В 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.