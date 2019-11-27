Зинедин Зидан: "Реал" заслуживал победы в матче с "ПСЖ"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, несмотря на упущенную победу в матче пятого тура Лиги чемпионов против парижского "ПСЖ", остался доволен игрой, которую показали его футболисты.

"Мы провели отличную игру. "Реал" заслуживал победы. Самое главное, мы продолжаем прибавлять. Хотел бы видеть такую игру каждый день", – приводит слова Зидана Sports.ru.

Напомним, что мадридский "Реал", выигрывая в два мяча, не смог удержать победный счет в матче с "ПСЖ". Встреча завершилась вничью – 2:2.