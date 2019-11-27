Уплата налогов, сим-карты "под колпаком", маркировка товаров, обязательная зимняя резина, тарифы на электроэнергию и многое другое. News.ru рассказывает, как как изменится жизнь россиян с 1 декабря.

Заплати налоги

2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год. С третьего декабря на неоплаченные налоги начнутся начисления пени. На налоговые уведомления нанесены штрих- и QR-коды для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также удобно платить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении ФНС России.

Зимняя резина станет обязательной

С 1 декабря все автовладельцы должны поставить на машины зимнюю резину. Их наличие требует техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". Эксплуатация машин без зимней резины в декабре, январе и феврале запрещается.

Защита сим-карт

С 1 декабря 2019 года аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей будет осуществляться при помощи криптографии. Пользователи услуг вряд ли заметят такие перемены, но специалисты разницу увидят, там как на симках будут нанесены не иностранные, а российские шифры.

Ответственность за оборот лекарств

Ужесточается наказание за нарушения при обороте трех лекарственных препаратов — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Сейчас эти препараты, входящие в список жизненно важных лекарств, продаются строго по рецепту. Однако они пользуются спросом у наркоманов. За незаконное распространение этих лекарств предусмотрены штрафы. Но они не останавливают недобросовестных продавцов. Поэтому сейчас за их незаконную продажу и хранение будет вводится уголовная ответственность.

Тарифы на электроэнергию

C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию. Речь идет о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках.

Маркировка товара

Будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Сейчас в него входят алкоголь, сигареты и обувь. С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, кожаная одежда, постельное белье, фотоаппараты и другие товары. В будущем маркировка может коснуться всего, что производится в нашей стране.