Новосибирских бизнесменов предупредили о мошенниках из "МЧС"

В последнее время резко возросло число злоумышленников, которые представляются сотрудниками МЧС. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на главное управление МЧС по Новосибирской области.

На этот раз в группе риска оказались не рядовые граждане, а представители бизнеса, крупных организаций и предприятий. Мошенники звонят по телефону, намекают на существующие проблемы, связанные с нарушениями правил пожарной безопасности. И предлагают свой вариант решения — проведение "проверки" за определенную сумму, зато быстро, тихо и без проблем. В противном случае бизнесменам угрожают большими штрафами и серьезными проблемами в работе — вплоть до приостановки деятельности.

В ведомстве предупреждают: звонки и угрозы, поступающие таким образом, полностью несостоятельны. Цель злоумышленников, выдающих себя за сотрудников МЧС, — вызвать панику у бизнесменов и вынудить их отдать крупные суммы за "решение" проблем. В случае подобной ситуации нужно обратиться в Главное управление областного ведомства, телефон: 8 (383) 23-99-999.