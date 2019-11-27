РПЛ. Гол Влашича "Крыльям" признан лучшим в ноябре

Российская премьер-лига выбрала лучший гол месяца. Его автором стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Хорватский футболист отличился в матче 17-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Его мяч оказался победным.

🔥 Сумасшедший удар Николы Влашича в матче #ЦСКАКрылья признан лучшим голом ноября!



За этот дальний удар проголосовали болельщики РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали гол Ивана Облякова в 16-м туре 🔝#ГолМесяца #ЦСКА #Влашич pic.twitter.com/aiJKxgzejb — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 27, 2019

В нынешнем сезоне Влашич провел 22 встречи за столичных армейцев в различных турнирах. В его активе семь голов и четыре результативные передачи.