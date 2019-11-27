На мосту через Амур установят оборудование для проверки потенциально опасной продукции из КНР

На строящемся международном мосту через реку Амур будет установлено оборудование для проверки потенциально опасной продукции, ввозимой из КНР. Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев в рамках заседания противоэпизоотической комиссии, передает ГТРК "Амур".

В частности, речь шла о вспышке АЧС в нескольких регионах страны в этом году. Как отметили участники заседания, проблема особенно остро стояла в ДФО, куда вирус попал из Китая. Это опасное заболевание распространяется на территории КНР с большой скоростью. В связи чем надзорные службы Приамурья получили рекомендации по усилению мер для сдерживания африканской чумы свиней.

Напомним, за этот год почти в восьмидесяти населенных пунктов Амурской области утилизировали порядка 16 тысяч голов скота. Владельцы животных получили компенсации на сумму более 180 млн рублей.

Также следует отметить, что на территории региона, несмотря на активное распространение вируса среди домашних свиней, у диких кабанов случаев заболевания пока зафиксировано не было.