Большинство россиян оказалось кошатниками, а не собачниками

Социологи выяснили, что большинство жителей России являются кошатниками, а не собачниками. Такие выводы следуют из опроса ВЦИОМ, который приводит ТАСС.

Впрочем, россияне, живущие вообще без животных тоже находятся в меньшинстве — домашние питомцы есть у 68% опрошенных. А среди них у 54% дома живет кошка, причем, подавляющее большинство держит беспородную. Собачники же в отношении дворняг и породистых псов разделились поровну - их соответственно держат по 19% участников опроса.

Логично, что сельские жители России менее "зверолюбивы", чем городские — животных дома держат лишь 7% селян (видимо, хватает "уличных" коров, овец и свиней).

А вот хомяка, черепаху, попугайчика или аквариумных рыбок держат дома совсем мало людей — лишь 3%. Склонен же к экзотике, вроде змей или крокодилов и вовсе 1% россиян.

Заводить домашнее животное 20% россиян заставляет любовь к братьям меньшим. Еще 16% завели питомца тоже из любви — к собственным детям или внукам. Такой же процент владельцев настроен более серьезно — животное завели ради охраны. И такой же процент настроен легкомысленно — питомец появился в доме для удовольствия хозяина.

Опрос, в котором участвовали 1,6 россиян до 18 лет проводился 23 ноября 2019 года.

Тасс-1