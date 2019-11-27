НХЛ назвала лучших хоккеистов дня

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк. В матче против "Монреаль Канадиенс" он оформил хет-трик.

Второй звездой дня стал вратарь "Чикаго Блэкхокс" Кори Кроуфорд. В игре с "Даллас Старз" он не пропустил ни одной шайбы, отразив 36 бросков по своим воротам.

В тройке лучших также оказался голкипер "Миннесота Уайлд" Каапо Кяхкенен. В своем дебютной встрече в НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз" финн парировал 32 из 34 бросков и помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.