"Надо менять водил": в Казани пассажир выпал из автобуса

В Казани пассажир выпал из отъезжавшего от остановки автобуса, водитель которого не сразу заметил человека на асфальте. Произошедший днем 23 ноября инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Причиной недоразумения стала спешка водителя общественного транспорта. На кадрах видно, как автобус подъезжает к остановке, в него садятся люди, но машина неожиданно трогается, так и не закрыв двери. В результате из хвостовой части выпал пассажир.

Самостоятельно подняться на ноги он не смог. Подоспевший водитель помог ему добраться до скамейки, но пришлось прибегать к услугам врачей, остается неизвестным.

"Этот хотя бы вышел и помог, а некоторые даже не останавливаются: ты остаёшься лежать, а он уезжает", — отметила одна из местных жительниц.

Запись собрала массу гневных комментариев, пользователи указывали на то, что посадка и высадка пассажиров не может длиться четыре секунды, и предлагали разорвать контракт с нарушителем: "Надо менять водил".