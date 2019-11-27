Форвард ЦСКА Чалов может перейти в "Севилью"

Испанская "Севилья" заинтересована в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Спортивный директор красно-белых Рамон Мончи отслеживает 21-летнего футболиста с лета 2019 года.

Об интересе "Севильи" к Чалову сообщило издание Estadio Deportivo. Ранее появилась информации о желании английских клубов "Челси" и "Ливерпуля" подписать контракт с форвардом ЦСКА.

В нынешнем сезоне Чалов провел за армейцев 22 матча во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав столько же голевых передач.