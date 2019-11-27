Семиклассник устроил бесплатную раздачу ртути в приморской школе

В приморском селе Хороль любопытный школьник принес в школу банку ртути и устроил ее раздачу "страждущим" одноклассникам, в результате учебное заведение закрыто уже третий день и вряд ли откроется до начала будущей недели. По данным специалистов, концентрация опасного метала в здании превышена в 80 раз.

По предварительным данным, инцидент произошел еще в понедельник. Один из семиклассников нашел в гараже банку с текучим металлом и решил продемонстрировать ее товарищам, для чего принес в школу. Осмотром диковинки дело не ограничилось — на перемене школьник начал делиться добычей с приятелями, разливая ртуть им в ладони.

Свидетелем действа стал учитель физкультуры, который тут же поднял тревогу. Всех людей из здания эвакуировали, но сотрудники школы первоначально сами пытались собрать ртуть и только потом обратились к специалистам.

"Вчера наш сотрудник выезжал на место. Загрязнение зафиксировано практически в каждом кабинете, хотя изначально говорили о 30 квадратных метрах загрязненной площади. Видимо, разнесли ртуть по всему зданию ногами и тряпками, когда пытались самостоятельно убрать. Кое-где до сих пор капли ртути", — рассказал изданию UssurMedia представитель компании "ПримТехнополис", специализирующейся на обеспечении радиационной и химической безопасности

По его данным, спустя два дня допустимая концентрация ртути в здании была превышена как минимум в 80 раз. На ликвидацию загрязнения потребуется не менее недели.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося в учебном заведении.