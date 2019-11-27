Наставник "Тамбова" Первушин стал тренером месяца в РПЛ

Российский специалист Сергей Первушин, назначенный 21 октября исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов", стал лучшим наставником месяца в чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

В ноябре его команда добилась побед над "Сочи" и "Ростовом" и потерпела поражение в игре с московским "Локомотивом". Руководство клуба приняло решение заключить контракт с Первушиным до конца сезона-2019/20.

😎 Сергей Первушин стал лучшим тренером ноября!



В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Кирилла Новикова, решающим стал голос экспертов #РПЛ – они проголосовали за наставника «Тамбова»#ТренерМесяца #Тамбов pic.twitter.com/JFXfWTbOrq — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 27, 2019

Напомним, что в прошлом месяце лучшим тренером РПЛ был признан наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак.