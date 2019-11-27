Воронежцы проведут операцию по спасению вмерзшего в ледяное озеро белого лебедя

Белый лебедь терпит бедствие на замерзшем озере в Воронежской области. Как рассказали местные жители, его семья отправилась на зимовку, но сам он взлететь не смог – у птицы повреждено крыло и она вмерзла лапами в лед. Жители поселка Бор в Рамонском районе намерены спасти умирающего лебедя, однако им необходима помощь..

Воронежцы планируют организовывать операцию сегодня. Для этого жителям населенного пункта понадобятся лодки, крепкая веревка, мощный фонарь и сеть. Если они застанут лебедя в живых, он будет взят на передержку и его будут лечить. Желающие приютить у себя птицу волонтеры уже найдены.

Как сообщила жительница Рамони Светлана, лебедь мерзнет на озере уже около недели. При этом районной администрации и МЧС известно о ситуации, но на беду пока никто не откликнулся.

"Это озеро мы называем "Лебединым", так как раньше сюда каждое лето прилетали белые лебеди, по три пары. Но из-за браконьеров количество этих птиц в нашем крае продолжает уменьшаться. В этом году прилетала всего одна пара. Здесь у них появилось четыре лебеденка. Кто-то из них сейчас терпит бедствие. В субботу семья покружила над ним, а потом улетела. Он сидел в скованном льдом озере, но чего-то испугался и выскочил на поверхность", – рассказала ГТРК "Воронеж" Светлана.