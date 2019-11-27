В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работающие россияне могут получить выходной 31 декабря в том случае, если работодатель предоставит сам дополнительный день отдыха.

В этом году, в соответствии с производственным календарем, 30 и 31 декабря – рабочие дни. Последний рабочий день года будет сокращен на один час. Дальше россиян ждут новогодние каникулы с 1 по 8 января.

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец рассказал ТАСС, что работнику можно предоставить выходной 31 декабря как день отпуска — ежегодного или за свой счет. Также сотрудник может взять отгул за работу в сверхурочное время или в выходной.

Он напомнил, что предоставление дополнительного выходного дня может повлечь за собой уменьшение зарплаты. Поэтому работодатель должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта "в произвольной форме". "В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — отметил Шкловец.