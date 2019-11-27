ДТП в Доминикане: следователи начали проверку туроператора

Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту крупной аварии с автобусом в Доминикане, в которой пострадали российские туристы, передает телеканал "Россия 24".

В настоящее время в больницах Санто-Доминго оперируют пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с клиниками и с агентством Anex Tour, которое и организовало отдых. Те туристы, кому помощь не потребовалась, размещены в гостиницах. Часть из них уже вылетела домой.

Как сообщалось, ДТП между туристическим автобусом, перевозившим 39 российских туристов в аэропорт, и грузовиком произошло во вторник утром в восточной части Доминиканской Респуплики недалеко от города Игуэй.

На съезде с шоссе грузовик подрезал автобус, водитель резко затормозил, в результате чего автобус перевернулся. Пострадали 27 человек, 20 из них направили в больницу города Игуэй, еще семеро — в тяжелом состоянии — в больницы столицы острова Санто-Доминго.