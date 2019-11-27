Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба "Хаммарбю"

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. 38-летний спортсмен готов помочь раскрыть потенциал команды по максимуму.

Об этом он сообщил изданию Sportbladet. "Я помогу "Хаммарбю" стать лучшим клубом в Скандинавии", – заявил Ибрагимович, вернувшийся из США после завершения карьеры в MLS.

В прошлом чемпионате Швеции "Хаммарбю" занял третье место.