Фильм нижегородского режиссера победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

На фестивале независимого кино в Лос-Анджелесе (Los Angeles International Underground Film Festival) побелила картина "Потакать грехам", снятая нижегородским режиссером Александром Гришиным. Она заняла первое место в номинации лучший фильм на иностранном языке, сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на преподавателя ННГУ Наталью Халезову.

В съемках приняли участие нижегородские актеры Федор Боровков, Игорь Авров, Алиса Кушнер и Юлия Пыхтина. А в качестве продюсеров выступили нижегородские клипмейкеры и режиссеры Александр Лукьянчук и уже ставший известным в США Михаил Дементьев. Два года назад он организовал первый в Нижнем Новгороде фестиваль независимых фильмов "Открытое сердце".

Фильм-притча "Потокать грехам" представляет собой мистическую короткометражку о депутате, который умирает и должен попасть в ад за свои грехи. Однако он пытается откупиться. Герою встречается проводник, который обещает, что ему путь в рай, несмотря на то, что тот был вовлечен в заказное убийство журналистки. На том свете он встречает загубленную им душу и вдруг осознает, что всю жизнь жил неправильно. Затем проводник возвращает депутата обратно в мир.

Независимый фестиваль в Лос-Анджелесе объединяет авторов со всего света. Отметим, что, как правило, все фильмы созданы при небольших бюджетах, однако при этом являются искренними и вдохновляющими. Победителей этого года наградят 4 декабря.