Декабрь в России будет теплее обычного. Однако нельзя сказать на сколько, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

27 ноября снега в Москве не ожидается, добавил синоптик, температура опустится до -3, ночью столбик термометра покажет -4, сообщает агентство ТАСС.

Между тем, в выходные Москву ждут дождь и мокрый снег. 30 ноября и 1 декабря может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Пик непогоды придется на субботу. При этом температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.



Центр погоды ФОБОС, в свою очередь, прогнозирует в столице небольшой снег и 0 градусов по Цельсию.