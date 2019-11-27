На реставрацию старинного здания для красноярского театра кукол понадобится около года. В новое помещение учреждение сможет переехать примерно через год. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Историческое здание на проспекте Мира досталось театру после проведения аукциона по разработке проекта реставрации. Этот дом в центре Красноярске является памятником культуры и объектом культурного наследия. Построили его в начале XX века, архитектор Леонид Чернышев. Когда-то здесь размещался купеческий клуб, народные школы. В наши дни помещение занимала другая театральная площадка — камерная сцена театра Пушкина.

По проекту организаторов, реставрация завершится в ноябре 2020 года. Сумма, выделенная на все необходимые работы, — примерно двадцать миллионов рублей.