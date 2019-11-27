На орбите в "памперсах": на МКС отказали все туалеты

На борту Международной космической станции сломались все туалеты.

Как сообщает РИА Новости, на МКС сейчас два туалета: одно ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC — в американском модуле Tranquility​​​. Но американский не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а российский не используется из-за сигнализации переполненного бака. Также есть туалеты в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но их можно использовать лишь в крайнем случае.

Командир МКС итальянец Лука Пармитано спросил у центра управления полетами, можно ли астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD. Разрешение было получено. При этом неизвестно, пользуются ли "памперсами" российские космонавты.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.