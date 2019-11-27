Собянин и Воробьев проехали по Московским центральным диаметрам

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проехали по Московским центральным диаметрам и пообщались с местными жителями. Глава Подмосковья отметил, что благоустройство прилегающих территорий, в том числе парковок и тротуаров, будет продолжено, сообщает "Россия 24".

Движение по первым маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность "Белорусско-Савеловского" диаметра составляет 52 километра, а "Курско-Рижского" — 80.

На двух диаметрах расположены 57 станций, со многих можно сделать пересадку на метро, центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Благодаря диаметрам общественный транспорт стал доступнее для 4 миллионов жителей Москвы и области.

Ранее мэр Москвы сообщил, что с 25 ноября и на ближайшие две недели на первых двух Московских центральных диаметрах увеличится число вагонов поездов, проезд в это время будет бесплатным.