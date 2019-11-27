Мощнейший взрыв прогремел на нефтезаводе в Техасе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Техасе, поднявшиеся в небо на несколько десятков метров языки пламени осветили улицы Порт-Нечеса, где расположено производство. Камера наружного наблюдения зафиксировала "похожий на бомбу" взрыв.

ЧП произошло около часа ночи на принадлежащем компании TPC заводе. О его причинах ничего не сообщается, как и о пострадавших.

На кадрах видно, как от вспышки слепнет камера, а затем по небу разливается оранжевое зарево. Взрыв был настолько мощным, что был зафиксирован принадлежащим местной телекомпании метеорологическим спутником.

Производство охватил пожар, который был виден за десятки километров. Ударную волну ощутили на себе жители соседнего штата Луизиана, в чьих домах даже распахнулись окна и двери.

Проживающих в радиусе километра от завода людей эвакуировали, остальным рекомендовали не выходить на улицу из опасений получить отравление.