Троллейбус в Томске снес стоящий фургон. Видео

В Томске троллейбус врезался в стоявший фургон и впечатал его в столб. Оба транспортных средства получили значительные повреждения.

В троллейбусе в момент столкновения находились пять пассажиров. В аварии никто не пострадал, если не считать ушибов и синяков у водителя грузовичка, которого осмотрели врачи скорой помощи.