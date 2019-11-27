Президент приехал попрощаться с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин приехал прощаться со своей преподавательницей Людмилой Вербицкой. Траурная церемония прощания с президентом Санкт-Петербургского госуниверситета проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий университета.

Кончина Вербицкой — личная утрата для Путина, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президента связывали с ней очень добрые отношения. Он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался", — напомнил пресс-секретарь Путина. Иногда Путин обращался за консультацией к Людмиле Вербицкой прямо с борта президентского самолета, напоминает телеканал "Россия 24".

Советский и российский лингвист-русист Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября 2019 года. С 1994 по 2008 годы она была ректором Санкт-Петербургского госуниверситета, а с 2008 года – его президентом. Вербицкая была академиком и почетным президентом Российской академии образования, доктором филологических наук, профессором, вице-президентом Российского союза ректоров.

Людмила Вербицкая — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Отпевание Людмила Вербицкой пройдет в храме Смоленской иконы Божией матери. Ее похоронят на Северном кладбище Северной столицы рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким. Вместе супруги прожили четыре десятка лет.