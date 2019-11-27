Тренер "Краснодара" Матвеев: все решится в Мадриде, но игра с "Базелем" важна тактически

В преддверии матча пятого тура Лиги Европы по футболу между российским "Краснодаром" и швейцарским "Базелем" главный тренер "быков" Сергей Матвеев вспомнил предыдущую игру с красно-синими. Российский специалист заявил, что россияне не заслужили крупного поражения.

"Мы не реализовали свои эпизоды в игре с "Базелем", но счет на табло не отражает то, что происходило на поле. Мы не заслужили такое крупное поражение", – приводит слова Матвеева РИА Новости.

"Все решится в Мадриде, в матче с "Хетафе". Но от результата игры с "Базелем" зависит наша тактика в заключительном туре", – добавил специалист.

Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Краснодар" уступил "Базелю" со счетом 0:5. Ответная игра состоится 28 ноября на домашнем стадионе "быков". Встреча начнется в 18:50 по московскому времени.