Информацию о нападениях подростков на новосибирских школьников проверит прокуратура

Информацией о нападениях подростков на школьников в Новосибирске заинтересовалась прокуратура. По данному факту специалисты организовали проверку. Поводом для нее стали сообщения в СМИ о нападениях подростков на детей в Калининском районе города, сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следователи проверят все изложенные в сообщениях подробности, а также проведут оценку исполнения соответствующими органами требований законодательства РФ в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также соблюдения закона об информации, причиняющей вред развитию и здоровью детей при размещении публикаций", — сообщили представители пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Полицеские уже установили личности двоих человек, наносивших побои, — им 17 и 16 лет. Результаты прокурорской проверки станут известны в ближайшее время. По ее результатам будет принято процессуальное решение.