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Ситуация в Донбассе 22 минуты назад

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27 ноября 201914:06

Лавров: на нормандском саммите Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом

EPA

Сергей Лавров раскрыл позицию Москвы на переговорах в Париже 9 декабря в нормандском формате. Россия призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД России. По мнению главы российской дипломатии, президент Украины Владимир Зеленский должен подробно изложить, как он видит свои действия по выполнению Минских соглашений.

При этом глава МИД России напомнил, что Москва самостоятельно выполнить Минские договоренности не может: Россия не является стороной этих соглашений, а только, наряду с Берлином и Парижем, гарантом их выполнения. Прежний президент Украины Петр Порошенко заявлял, что никогда не будет вести переговоры с Донецком и Луганском, напоминает "Интерфакс". То же самое заявил после избрания и Владимир Зеленский. Эти высказывания, считает Лавров, не просто ставят под угрозу выполнение достигнутых в Минске договоренностей, но и означают полный отказ от них.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей, — пояснил Лавров. — И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском".

Это те стороны, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины, подчеркнул глава МИД России.

Конфликт на востоке Украины возник в апреле 2014 года. Тогда Киев объявил население Донецкой и Луганской областей, которые не признали насильственную смену власти в Киеве в феврале 2014 года, террористами. Киев начал против Донецка и Луганска военную операцию, названную Антитеррористической (АТО). Жертвами гражданского конфликта на востоке Украины с тех пор стали, по данным ООН, порядка 13 тысяч человек.

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