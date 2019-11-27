В апелляции отказать: шведский суд обязал "Газпром" выплатить 2,5 миллиарда "Нафтогазу"

Суд шведского округа Свеа отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляции. Таким образом решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал российскую компанию выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, сообщает агентство "РИА Новости". Решение не может быть обжаловано.

Одновременно с судом в Швеции, "Нафтогаз" пытается арестовать имущество "Газпрома" в Европе: например, долю россиян в компаниях Nord Stream AG и Blue Stream Pipeline Company BV. Украинцы считают, что смогут получить с "Газпрома" все долги до конца 2020 года.



Глава российского Минэнерго Александр Новак назвал иски абсурдными. Они мешают создавать основу для долгосрочных договоренностей.