В Петербурге воров-рецидивистов задержали на месте преступления. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", преступники намеревались ограбить ветерана Великой Отечественной.

Получив сигнал о планировавшемся преступлении, оперативники организовали засаду непосредственно у дома пенсионера в Красносельском районе. Ничего не подозревавшие воры проникли в квартиру, когда хозяин ушел, и вынесли из нее более восьмидесяти тысяч рублей. Кроме того, грабители не ограничились денежными сбережениями и прихватили даже военные награды: десятки медалей и орденов.

Далеко преступники не ушли — у подъезда их уже встречали полицейские. Задержанные пошли на сделку со следствием, признав вину. Одного до суда отправили в "Кресты", с подельника взяли обязательство о явки по требованию правоохранительных органов.