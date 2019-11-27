Есть, чем гордиться: Путин открыл движение по платной трассе Москва - Петербург

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новой платной автодороге М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава государства отметил, что эта трасса послужит экономическому развитию российских регионов и поможет сохранить их экологию.

"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть, чем гордиться", – подчеркнул Путин на церемонии открытия.

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве.

Новая дорога — четырехполосная с расширением до шести и десяти полос на подъездах к мегаполисам. Она проходит по территории четырех субъектов федерации: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, в обход крупных населенных пунктов. Дорога станет альтернативой уже существующей автомагистрали М-10.

Общая протяженность трассы составляет 669 километров от МКАД до Кольцевой автодороги Петербурга. Теперь это расстояние можно преодолеть на автомобиле за пять с половиной часов, при этом не нарушая скоростной режим, сообщает "Россия 24".

Цена за проезд по трассе зависит от времени суток и дня недели. Так, для легковушек проезд будет стоить 1820 рублей, с транспондером — 1331 рубль. В выходные — 2020 рублей, а с транспондером — 1494 рубля, уточняет ТАСС. Госкомпания "Автодор" рассчитывает, ежесуточно по дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей.