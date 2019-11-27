Крупная свинья сорвала прямой эфир, напав на репортера греческого телеканала

Репортер греческого телеканала ANT1 вполне мог бы начать прямое включение со слов "Вот свинья!", и это было бы чистой правдой — вместо разговора с ведущими в студии он вынужден был отбиваться от крупного животного, не дававшего прохода съемочной группе.

Лазос Мантикос должен был рассказать ведущим передачи "Доброе утро, Греция!" о ситуации после наводнения в поселке Кинета под Афинами, но получилось у него только поздороваться. Репортер вынужден был убегать от массивной свиньи, так и норовившей укусить человека в резиновых сапогах.

Ведущие сначала пытались поддерживать диалог, но в итоге просто посмеялись над упорством парнокопытного — пятачок несколько раз выгонял журналиста из кадра.