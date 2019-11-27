Смертельный поцелуй: хозяин собаки умер после того, как она его лизнула

Медики Бремена опубликовали исследование, которое стоит взять на заметку всем владельцам домашних питомцев. Порой безобидный контакт с животным может привести к печальным последствиям, как это было у 63-летнего жителя Германии. Мужчина скончался после того, как его лизнула собственная собака.

Все началось с того, что у хозяина собаки появились симптомы гриппа, в их числе повышенная температура. Кроме того, у мужчины наблюдались одышка и затрудненное дыхание. На третий день состояние пострадавшего ухудшилось: на лице появилась сыпь, а в ногах — усиливающиеся мышечные боли. В таком состоянии 63-летний житель Германии поступил в больницу.

При осмотре врачи выявили у пациента повреждения кровеносных сосудов, нарушение притока крови к мышцам, а также подкожные кровотечения. У мужчины стали отказывать печень и почки, из-за чего он не мог справлять нужду. Врачи поместили пострадавшего в отделение интенсивной терапии.

Медики были в замешательства, поскольку не могли понять, откуда взялось недомогание у мужчины. Тогда они провели дополнительные обследования, позволившие выявить в анализе крови низкий уровень тромбоцитов и лейкоцитов, а также признаки сепсиса. Такие симптомы — ответная реакция на инфекционный процесс. Кроме того, у пациента обнаружили нарушение свертываемости крови.

Врачи лечили мужчину антибиотиками, но его состояние продолжало ухудшаться. Пациент перенес остановку сердца, но его вовремя реанимировали, после чего в трахею ввели специальную трубку, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

Определить виновника всех бед врачи смогли лишь на четвертый день госпитализации. Им стала бактерия Capnocytophaga canimorsus. Попасть в организм человека она может через открытую рану, например, при царапинах или укусах. Опасность бактерия несет в том случае, если иммунная система ослаблена.

Выяснилось, что мужчина является владельцем собаки, только она его не кусала, а раны у пациента не было. Все дело в том, что четвероногий друг за несколько недель до болезни лизнул хозяина. Скорее всего, именно этот контакт и стал роковым для пострадавшего.

После постановки диагноза состояние мужчины стало ухудшаться. У наго начались пневмония и гангрена пальцев рук и ног, также несколько органов практически вышли из строя.

Пациента спасти не удалось. На шестнадцатый день после поступления в больницу он умер от сильного септического шока.

Результаты исследования опубликованы в издании European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Специалисты отмечают, что 25 процентов случаев заражения бактерией Capnocytophaga canimorsus имеют летальный исход. В других случаях организм может самостоятельно справиться с инфекцией. Человек по первым симптомам может предположить, что перенес грипп.

Специалисты рекомендуют тем людям, у которых есть домашние животные, быть осторожными и при первых признаках недомогания обращаться к врачам.

Анализируя случай 63-летнего мужчины, эксперты назвали его исключительно редким и необычным. Пока остается непонятным, почему бактерия попала в организм не при укусе, а при "поцелуе" собаки.