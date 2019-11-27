В Ессентуках женщина родила в магазине и оставила ребенка в пакете

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которая подозревается в попытке убийства собственного ребенка. В настоящее время решается вопрос об изъятии у нее двух детей, а также лишении родительских прав.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Ессентуках. Местная жительница родила в одном из магазинов, после чего положила новорожденную в полимерный пакет. Затем она оставила его вместе с ребенком за торговыми павильонами городского рынка.

Спасти малышку удалось благодаря неравнодушию продавца магазина — она своевременно вызвала скорую помощь. Слаженные действия врачей помогли спасти жизнь новорожденной. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает.

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в кустах в поселке Дружба Раменского района обнаружили младенца, которому не исполнилось и месяца. Девочку удалось спасти, а ее мать в настоящее время арестована. Женщина оставила дочь в кустах, поскольку не желала воспитывать ее.