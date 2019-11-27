Торопившийся водитель врезался в толпу пешеходов в Тамбове

В Тамбове попытка проскочить перекресток на красный сигнал светофора обернулась для владельца Nissan Murano страшной аварией, в которой погибла пожилая женщина, еще трое оказались на больничной койке. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП, которое произошло около шести часов вечера 26 ноября.

Водитель кроссовера выскочил на перекресток Советской и Астраханской улиц на запрещающий сигнал и протаранил поворачивавшую налево "десятку". От удара Nissan вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов, а затем в угол дома.

От полученных травм 82-летняя пенсионерка скончалась на месте, еще двоим мужчинам и четырем женщинам потребовалась помощь. Трое пострадавших остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.